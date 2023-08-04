О'Хара призвал Магуайра подать прошение о трансфере

Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал защитника "Юнайтед" Харри Магуайра подать прошение о трансфере.

В прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки. Это стало следствием того, что в минувшем сезоне Премьер-Лиги Харри отметился только восемью появлениями в стартовом составе.



По мнению О'Хары, Тен Хаг дал ясно понять, что не рассчитывает на Магуайра, и поэтому 30-летнему англичанину нет смысла оставаться в "Юнайтед".



"Ему нужно уйти из "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, почему он все еще там! Я бы подал прошение о трансфере и ушел из клуба".



"Он не является желанным там, его лишили капитанства, и его никто не уважает как игрока — это очевидно. Ему просто нужно уйти туда, где он сможет наслаждаться своей игрой и вернет уверенность в себе".



"Он не перестал быть хорошим игроком, но я думаю, его в "Манчестер Юнайтед" не уважают так, как он заслуживает, потому что он не тянет этот уровень. Он должен отправиться туда, где его будут любить, потому что в "Юнайтед" этого нет", — цитирует О'Хару Daily Mirror.