Рэшфорд хочет забить 40 голов в сезоне 2023/24

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поставил перед собой амбициозную цель забить 40 голов в новом сезоне.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере Рэшфорда с точки зрения результативности, потому что Маркус забил 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Однако 25-летний англичанин не хочет на этом останавливаться и надеется стать первым с 2008 года игроком "Юнайтед", которому покорится планка в 40 голов за сезон.



"До прошлого сезона я всегда говорил, что стремлюсь к 20 голам — это хорошая планка для вингера".



"Но в прошлом сезоне я забил 30, поэтому теперь я должен постараться продвинуться еще дальше".



"Ближе к концу сезона у меня возникли проблемы с травмами, и я, наверное, не был в полном порядке — как раз тогда моя результативность немного снизилась".



"Если я смогу контролировать это, уверен, я смогу достичь отметки в 35 или 40 голов", — цитирует Рэшфорда talkSPORT.



Также Рэшфорд заявил, что он нацелен и на рекорд Уэйна Руни, который за свою карьеру забил 253 гола за "Юнайтед".



"Надеюсь, я побью его. Никогда не знаешь, что случится. Но забивать голы и ассистировать — это все, к чему я стремлюсь. Определенно, у меня есть шансы".



"Вообще-то, я разговаривал с Уаззой об этом — он хочет, чтобы я сделал это. Он сказал, что это было бы хорошо для меня, потому что я являюсь воспитанником клуба. Надеюсь, у меня будет возможность сделать это", — добавил Рэшфорд.