Владельцы "Челси" ищут внешние инвестиции

Тодд Бели и его партнеры, владеющие "Челси", пытаются привлечь дополнительные инвестиции после неудачного сезона.

В прошлом году Бели и частная инвестиционная фирма Clearlake Capital купили "Челси" у Романа Абрамовича за 2.5 млрд. фунтов, и уже в первые два трансферных окна при новых владельцах "синие" потратили 600 млн. фунтов на новых игроков.



Однако результаты на футбольном поле не последовали за этими тратами — "Челси" провел свой худший сезон за почти три десятилетия, финишировав на 12-м месте в Премьер-Лиге.



Сейчас Бели и партнеры пытаются исправить допущенные ими ранее ошибки. Это отражается на той распродаже, которую "Челси" устроил этим летом.



По информации Bloomberg, у "Челси" также может появиться новый совладелец. Бели и Clearlake Capital готовы отдать долю в лондонском клубе в обмен на инвестиции в размере 500 млн. долларов (393 млн. фунтов).



Добавим, в хаотичный первый сезон при новых владельцах "Челси" также дважды тратился на компенсацию за увольнение главного тренера. Наконец, перед "синими" по-прежнему стоит задача по строительству нового стадиона, что сопряжено с огромными расходами.