Рамсдейл: "Мой брат — гей"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что отныне будет яростно бороться с гомофобией.



По словам Рамсдейла, к этому решению его сподвиг родной брат Олли, который является открытым геем. Аарон хочет, чтобы такие люди могли свободно ходить на футбольные матчи, не подвергаясь оскорблениям.



"Мой брат — гей, и он ведет свою жизнь открыто и естественно, как закончил школу".



"Я так горжусь говорить, что он мой брат. Я не обсуждал это прежде, но, учитывая все происходящее в футболе прямо сейчас, я подумал, что будет важно упомянуть об этом".



"В предыдущие годы я, наверное, слишком часто прикусывал свой язык, когда слышал гомофобные комментарии или глупые вещи".



"Наверное, мой брат поступал так же, думая, что так будет проще. Все это заканчивается сегодня".



"Я хочу, чтобы эта игра, которую я люблю, была безопасным и дружелюбным местом для каждого".



"Я хочу, чтобы мой брат Олли — или кто-нибудь другой, независимо от сексуальной ориентации, расы или религии — приходил на матчи без страха подвергнуться оскорблениям".



"И когда мы поднимем трофей на "Эмирейтс", я хочу, чтобы мой брат был рядом со мной", — сообщил Рамсдейл The Players' Tribune.