Лопетеги задумывается об уходе из "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги задумывается об уходе из клуба в преддверии старта нового сезона.

Слухи о том, что Лопетеги может покинуть свой пост, появились еще в конце минувшего сезона, когда Хулен узнал о плачевной финансовой ситуации в "Вулверхэмптоне".



С тех пор "волки" лишились ряда важных игроков, включая Натана Коллинса, Рубена Невеша и Рауля Хименеса, а трансферную цель номер клуба с "Молинью" в лице полузащитника "Бристоль Сити" Алекса Скотта уводит из под носа "Борнмут".



Лопетеги чувствует, что его команда совершенно не готова к новому сезону после кампании, в которой "Вулверхэмптон" сражался за выживание в Премьер-Лиге.



Как утверждает Daily Mirror, 56-летний испанец может оставить свою работу, если боссы "Вулверхэмптона" не обеспечат ему должное усиление.



Добавим, "волки" начинают новый сезон выездом к "Манчестер Юнайтед" 14 августа. В пяти первых турах подопечные Лопетеги также сыграют против "Брайтона" и "Ливерпуля".