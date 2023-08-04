Лопетеги задумывается об уходе из "Вулверхэмптона"

Хулен Лопетеги Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги задумывается об уходе из клуба в преддверии старта нового сезона.

Слухи о том, что Лопетеги может покинуть свой пост, появились еще в конце минувшего сезона, когда Хулен узнал о плачевной финансовой ситуации в "Вулверхэмптоне".

С тех пор "волки" лишились ряда важных игроков, включая Натана Коллинса, Рубена Невеша и Рауля Хименеса, а трансферную цель номер клуба с "Молинью" в лице полузащитника "Бристоль Сити" Алекса Скотта уводит из под носа "Борнмут".

Лопетеги чувствует, что его команда совершенно не готова к новому сезону после кампании, в которой "Вулверхэмптон" сражался за выживание в Премьер-Лиге.

Как утверждает Daily Mirror, 56-летний испанец может оставить свою работу, если боссы "Вулверхэмптона" не обеспечат ему должное усиление.

Добавим, "волки" начинают новый сезон выездом к "Манчестер Юнайтед" 14 августа. В пяти первых турах подопечные Лопетеги также сыграют против "Брайтона" и "Ливерпуля".


Метки Вулверхэмптон, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2023 08:00

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  1. beatboy 04.08.2023 08:31 # beatboy
    с таким составом и календарем после 3 туров могут оказаться на последнем месте

    (ответить)

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