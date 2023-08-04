"Арсенал" предложил 23 млн. фунтов за Райю

Давид Райя "Арсенал" выдвинул стартовое предложение о покупке голкипера "Брентфорда" Давида Райи.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" предложил за Райю 23 миллиона фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.

Это значительно меньше тех 40 млн. фунтов, в которые "Брентфорд" оценивает своего первого номера, однако в "Арсенале" уверены, что "пчелы" все-таки пойдут на уступки.

Уверенности "Арсеналу" придает тот факт, что Райя не собирается продлевать свой истекающий через год контракт. Кроме того, 27-летний испанец уже согласовал условия личного контракта с "канонирами" и сообщил "Брентфорду" о своем желании перебраться в Северный Лондон.

В случае приобретения Райи "Арсенал" будет готов отпустить Мэтта Тернера, на которого претендует "Ноттингем Форест".


Метки Арсенал, Брентфорд, Райя

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2023 07:00

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