Светская хроника за пятницу

"Челси" предложит 90 миллионов фунтов за Мойсеса Кайседо. "Эвертон" лидирует в борьбе за Харри Магуайра. Том Брэди стал совладельцем "Бирмингема". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Челси" улучшит до 90 миллионов фунтов предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Thw Sun)



Обмен нападающего "Челси" Ромелу Лукаку на Душана Влаховича из "Ювентуса" под вопросом, потому что итальянский клуб требует доплату в 35 млн. фунтов. (Daily Star)



Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол направляется на медобследование в "Манчестер Сити", который заплатит за него 77.6 млн. фунтов. (Sky Sports)



Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд будет представлен в качестве игрока "Манчестер Юнайтед" в субботу. (The Sun)



"Арсенал" может побороться за полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (The Independent)



Защитник Жоэль Матип покинет "Ливерпуль" следующим летом. (Liverpool Echo)



"Эвертон" обходит "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" в борьбе за защитника "Юнайтед" Харри Магуайра. (Football Insider)



Защитник "Барселоны" Клеман Лангле отказывается уезжать в Саудовскую Аравию и хочет вернуться в "Тоттенхэм", где он провел минувший сезон на правах аренды. (Sport)



"Тоттенхэм" обсуждает покупку 19-летнего нападающего "Росарио Сентраль" Алехо Велеса, оцениваемого в 12 миллионов фунтов, и собирается избавиться от Уго Льориса, Пьер-Эмиля Хейбьерга, Танги Ндомбеле и Брайана Хиля. (Evening Standard)



"Ноттингем Форест" предложил 21.5 млн. фунтов за защитника "Ромы" Рожера Ибаньеса. (Fabrizio Romano)



"Бернли" вступил в переговоры о покупке вингера "Аякса" Мохамеда Дарами. (Fabrizio Romano)



"Борнмут" близок к покупке полузащитника "Фиорентины" Гаэтано Кастровилли. (Sky Sport Italia)



Другое



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что "слегка разлюбил футбол" из-за расистских оскорблений, которым он подвергся после Евро-2020. (Daily Mail)



Легенда НФЛ Том Брэди стал совладельцем "Бирмингема", купив миноритарную долю в клубе Чемпионшипа. (BBC)



В прошлом сезоне Премьер-Лига заблокировала свыше 600,000 пиратских прямых трансляций своих матчей. (The Times)



Футболист Премьер-Лиги, подозреваемый в изнасиловании трех женщин, начнет второй подряд сезон, находясь под следствием. (Daily Mail)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд приехал на тренировку с заплетенными косичками и бутылкой парного молока. (The Sun)