"Сити" продал Боржеша в "Аякс"

"Манчестер Сити" продал вингера Карлуша Боржеша в "Аякс" за 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).

В минувшем сезоне 19-летний Боржеш стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги-2 — высшего дивизиона английского футбола для команд академий. Карлуш отличился 21 раз в 24 матчах.



Вообще, Карлуш Роберту Форбш Боржеш находился в системе "Сити" с 2014 года, но за первую команду "горожан" так и не дебютировал.



Как отмечает BBC, "Сити" также сможет получить 20 процентов от последующей перепродажи игрока юношеской сборной Португалии U-19 "Аяксом".



Добавим, на Боржеша претендовал и "Вест Хэм", однако "Аякс" выиграл борьбу за Карлуша, который заключил с клубом из Амсердама контракт до июня 2028.