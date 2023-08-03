Виллиан согласился перейти в "Аль-Шабаб"
Вингер "Фулхэма" Виллиан дал согласие на переход в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.
Напомним, только 17 июля Виллиан заключил с "Фулхэмом" новый однолетний контракт после того, как его предыдущий истек в конце июня.
Однако снова сыграть за "Фулхэм" после своего возвращения в клуб Виллиану уже не суждено. 34-летний бразилец решил принять роскошное предложение саудитов.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Виллиан уже уведомил о своем решении главного тренера "Фулхэма" Марку Силву и руководство лондонского клуба.
Теперь "Аль-Шабабу" нужно договориться с "Фулхэмом" о компенсации за Виллиана.
03.08.2023 23:00
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