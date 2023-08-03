"Брайтон" ожидает, что Кайседо останется

Мойсес Кайседо "Брайтон" ожидает, что полузащитник Мойсес Кайседо все еще будет в клубе, когда закроется трансферное окно.

Этим летом "Брайтон" установил за Кайседо цену в 100 миллионов фунтов, которую ни "Челси", ни другие заинтересованные в Мойсесе клубы оказались не готовы заплатить.

Как сообщает Sky Sports, в "Брайтоне" не ожидают, что в ближайшие четыре недели ситуация изменится. Сами "чайки" снижать цену за 21-летнего эквадорца точно не собираются.

Несмотря на то, что сам Кайседо хочет перейти в "Челси", в "Брайтоне" довольны самоотдачей Мойсеса на тренировках и не переживают насчет психологического состояния своего игрока перед стартом нового сезона.

При этом источник добавляет, что "Челси" все еще собирается вернуться с еще одним предложением по Кайседо. "Синие" только что согласились заплатить за голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса 25 млн. фунтов, которых им не хватает для покупки Мойсеса.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2023 22:00

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