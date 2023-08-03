"Брайтон" ожидает, что Кайседо останется

"Брайтон" ожидает, что полузащитник Мойсес Кайседо все еще будет в клубе, когда закроется трансферное окно.

Этим летом "Брайтон" установил за Кайседо цену в 100 миллионов фунтов, которую ни "Челси", ни другие заинтересованные в Мойсесе клубы оказались не готовы заплатить.



Как сообщает Sky Sports, в "Брайтоне" не ожидают, что в ближайшие четыре недели ситуация изменится. Сами "чайки" снижать цену за 21-летнего эквадорца точно не собираются.



Несмотря на то, что сам Кайседо хочет перейти в "Челси", в "Брайтоне" довольны самоотдачей Мойсеса на тренировках и не переживают насчет психологического состояния своего игрока перед стартом нового сезона.



При этом источник добавляет, что "Челси" все еще собирается вернуться с еще одним предложением по Кайседо. "Синие" только что согласились заплатить за голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса 25 млн. фунтов, которых им не хватает для покупки Мойсеса.