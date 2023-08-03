Нкетиа готов стать ответом "Арсенала" на потерю Жезуса

Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа уверен, что главный тренер Микель Артета может на него положиться в отсутствие Габриэля Жезуса.

Накануне стало известно, что Жезус перенес операцию на колене и теперь пропустит несколько недель. Однако у Артеты все еще есть Нкетиа, который забил шесть голов в шести матчах, когда в прошлом сезоне Габриэль выбыл из строя с аналогичной травмой.



Те голы помогли "Арсеналу" остаться во главе Премьер-Лиги до возвращения Жезуса в строй, и Нкетиа готов снова прийти на выручку команде.



"Не думаю, что я здесь для того, чтобы кого-либо подменять. Я здесь для того, чтобы играть и приносить пользу команде".



"Конечно, я верю в свои качества и знаю, что могу быть полезен. Тренеру предстоит принять непростое решение, и если он выберет меня, он знает, что я надежен и могу помогать команде. Поэтому все мы должны коллективно сыграть свою роль для достижения наших целей".



"Я просто наслаждался своей игрой, совершенствовал себя, проверял себя, и я провел ряд по-настоящему больших матчей, в которых мне удавалось помогать команде".



"Так что играть на высоком уровне и сражаться за трофеи — это именно то, чего я хочу".



"Я горжусь тем, что всегда готов, в какой бы роли ни потребовался тренеру. Я всегда готов сыграть в свою лучшую игру, использовав свои лучшие качества для помощи команде. В этом суть", — цитирует Нкетиа The Independent.