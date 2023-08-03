Диалло пропустит старт сезона с травмой колена

"Манчестер Юнайтед" объявил, что вингер Амад Диалло пропустит старт нового сезона из-за травмы колена.

Диалло повредил свое колено в победном для "Юнайтед" предсезонном матче против "Арсенала" (2:0) 23 июля.



"Юнайтед" не устанавливает точные сроки по возвращению Амада в строй, лишь сообщая, что 21-летний ивуариец "пропустит первую часть кампании 2023/24".



Этим летом Диалло вернулся в "Юнайтед" после блестящего сезона аренды в "Сандерленде", где он стал лучшим бомбардиром команды в Чемпионшипе с 13 голами.



Травма Диалло может помешать его уходу в аренду. Ранее заполучить Амада во временное пользование хотели "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Лестер", "Саутгемптон" и, естественно, "Сандерленд".