Окслейд-Чемберлен обдумывает предложение "Бешикташа"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен получил предложение от турецкого "Бешикташа".
Окслейд-Чемберлен является свободным агентом после того, как его контракт с "Ливерпулем" истек в конце июня.
BBC может подтвердить, что на руках у Алекса есть предложение от "Бешикташа", который готов с ним заключить контракт на два года с опцией продления на третий.
В данный момент 29-летний англичанин все еще размышляет над переездом в Турцию и свой ответ "Бешикташу" пока не дал.
Добавим, за шесть сезонов в "Ливерпуле" Окслейд-Чемберлен, купленный у "Арсенала" за 35 миллионов фунтов в 2017, сыграл 146 матчей и забил 18 голов.
03.08.2023 19:00
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