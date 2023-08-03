Окслейд-Чемберлен обдумывает предложение "Бешикташа"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен получил предложение от турецкого "Бешикташа".

Окслейд-Чемберлен является свободным агентом после того, как его контракт с "Ливерпулем" истек в конце июня.



BBC может подтвердить, что на руках у Алекса есть предложение от "Бешикташа", который готов с ним заключить контракт на два года с опцией продления на третий.



В данный момент 29-летний англичанин все еще размышляет над переездом в Турцию и свой ответ "Бешикташу" пока не дал.



Добавим, за шесть сезонов в "Ливерпуле" Окслейд-Чемберлен, купленный у "Арсенала" за 35 миллионов фунтов в 2017, сыграл 146 матчей и забил 18 голов.