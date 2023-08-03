"Ньюкасл" согласовал покупку Ливраменто

"Ньюкасл" согласовал приобретение правого защитника "Саутгемптона" Тино Ливраменто.

"Ньюкасл" вел переговоры с "Саутгемптоном" насчет Ливраменто с июня, и несколько раз казалось, что сделка находится на грани срыва.



"Саутгемптон" установил достаточно высокую цену за Ливраменто, потому что обязан поделиться 40 процентами от чистой прибыли с бывшим клубом Тино "Челси".



Тем не менее, компромисс был найден, и "святые" согласились отпустить Ливраменто к "сорокам" за 40 миллионов фунтов, сообщает The Athletic.



Ливраменто представляет "Саутгемптон" после своего перехода из "Челси" за 5 млн. фунтов летом 2021. В апреле 2022 Тино получил травму крестообразных связок колена, проведя вне футбольного поля 392 дня.



20-летний англичанин обещает стать третьим крупным приобретением "Ньюкасла" в это трансферное окно после полузащитника Сандро Тонали и вингера Харви Барнса.