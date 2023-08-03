"Шеффилд Юнайтед" купил Трасти у "Арсенала"
Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" объявил о приобретении защитника "Арсенала" Остона Трасти за 5 миллионов фунтов.
Трасти прибыл в "Арсенал" только в 2022 году, перебравшись из "Колорадо Рэпидз" менее чем за 2 млн. фунтов. С тех пор Остон не сыграл ни одного официального матча за лондонский клуб.
Минувший сезон Трасти провел в аренде в "Бирмингеме", где принял участие в 48 матчах с учетом всех соревнований и был признан Игроком Года.
Теперь 24-летний игрок сборной США будет выступать за "Шеффилд Юнайтед", с которым он подписал контракт до 2027 года, получив 5-й игровой номер.
03.08.2023 17:00
Просмотров: 308
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шеффилд скорее всего не задержится в элите.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий