"Челси" договорился с "Брайтоном" о покупке Санчеса
"Челси" согласовал приобретение голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.
Ранее этим летом "Челси" проводил в Саудовскую Аравию Эдуара Менди, тогда как Габриэль Слонина, вероятно, будет отправлен в аренду.
Поэтому "Челси" потребовался еще один голкипер для конкуренции с первым номером Кепой Аррисабалагой, и выбор "синих" пал на Санчеса, который в минувшем сезоне впал в немилость к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Несмотря на то, что ни по Леви Колуиллу, ни по Мойсесу Кайседо "Челси" и "Брайтон" договориться не смогли, трансфер Санчеса был согласован двумя клубами в короткие сроки.
Как сообщает The Athletic, Санчес немедленно направляется в "Челси" на медобследование. На "Стэмфорд Бридж" 25-летний испанец воссоединится с бывшим тренером вратарей "Брайтона" Беном Робертсом.
03.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
Ну такое.
Трансфер ради трансфера.
Но ок, особо выбирать не из кого. На первого номера подошел бы только меньян, но это дорого.
Ждем кайседо, кудуса и влаховича!!!
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