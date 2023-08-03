"Челси" договорился с "Брайтоном" о покупке Санчеса

"Челси" согласовал приобретение голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Челси" проводил в Саудовскую Аравию Эдуара Менди, тогда как Габриэль Слонина, вероятно, будет отправлен в аренду.



Поэтому "Челси" потребовался еще один голкипер для конкуренции с первым номером Кепой Аррисабалагой, и выбор "синих" пал на Санчеса, который в минувшем сезоне впал в немилость к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.



Несмотря на то, что ни по Леви Колуиллу, ни по Мойсесу Кайседо "Челси" и "Брайтон" договориться не смогли, трансфер Санчеса был согласован двумя клубами в короткие сроки.



Как сообщает The Athletic, Санчес немедленно направляется в "Челси" на медобследование. На "Стэмфорд Бридж" 25-летний испанец воссоединится с бывшим тренером вратарей "Брайтона" Беном Робертсом.