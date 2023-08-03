"Челси" договорился с "Брайтоном" о покупке Санчеса

Роберт Санчес "Челси" согласовал приобретение голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Челси" проводил в Саудовскую Аравию Эдуара Менди, тогда как Габриэль Слонина, вероятно, будет отправлен в аренду.

Поэтому "Челси" потребовался еще один голкипер для конкуренции с первым номером Кепой Аррисабалагой, и выбор "синих" пал на Санчеса, который в минувшем сезоне впал в немилость к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Несмотря на то, что ни по Леви Колуиллу, ни по Мойсесу Кайседо "Челси" и "Брайтон" договориться не смогли, трансфер Санчеса был согласован двумя клубами в короткие сроки.

Как сообщает The Athletic, Санчес немедленно направляется в "Челси" на медобследование. На "Стэмфорд Бридж" 25-летний испанец воссоединится с бывшим тренером вратарей "Брайтона" Беном Робертсом.


Метки Брайтон, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2023 16:00

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  1. bembo 03.08.2023 16:03 # bembo
    Ну такое.
    Трансфер ради трансфера.
    Но ок, особо выбирать не из кого. На первого номера подошел бы только меньян, но это дорого.

    Ждем кайседо, кудуса и влаховича!!!

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