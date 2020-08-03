Горецка остается на радаре у "Юнайтед"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка остается на радаре у "Манчестер Юнайтед".

В остатке летнего трансферного окна "Юнайтед" постарается приобрести полузащитника, хотя сперва "красным дьяволам" нужно избавиться от балласта.



С переходом в "Юнайтед" связывают Софьяна Амрабата из "Фиорентины" и Ромео Лавиа из "Саутгемптона", однако Sky Sport Germany утверждает, что в шорт-листе "дьяволов" также значится Горецка.



Изначально Горецка планировал остаться в Мюнхене, однако в последние дни главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал ясно понять, что не рассматривает Леона в качестве игрока стартового состава.



Также Горецкой интересуется "Вест Хэм", но пока "молотобойцы" могут только мечтать о 28-летнем полузащитнике сборной Германии.