Олисе может быть выкуплен за 35 млн. фунтов

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе может быть выкуплен за фиксированную сумму в 35 миллионов фунтов.

Только на днях пресса сообщала, что "Манчестер Сити" рассматривает Олисе в качестве замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Рияда Махреза. Также Майкла сватают в "Челси".



Когда два года назад "Пэлас" приглашал Олисе из "Рединга", то активировал пункт в контракте Майкла о выкупе.



Аналогичный пункт, как утверждает The Athletic, есть и в контракте Олисе с "Пэлас". "Орлы" пытались его убрать, но в данный момент это условие все еще в силе.



Таким образом, "Сити" или "Челси" достаточно заручиться согласием 21-летнего игрока и заплатить "Пэлас" фиксированную сумму в 35 млн. фунтов.