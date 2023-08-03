Почеттино подтвердил, что Нкунку получил травму колена

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку получил травму колена.

Во время предсезонного турне "Челси" по США Нкунку забил три гола, однако против дортмундской "Боруссии" минувшей ночью Кристофер смог сыграть только 20 минут.



После ничьей 1:1 Почеттино подтвердил, что ранняя замена Нкунку стала вынужденной. Теперь 25-летний француз находится в руках докторов.



"Доктора проверяют его, и я надеюсь, это не очень серьезно. Он упал в эпизоде, и это мог быть пенальти. Он что-то почувствовал в своем колене, но мы надеемся, что там ничего серьезного".



"Мы надеемся, что он сможет как можно скорее вернуться в строй. Нам нужно несколько дней, чтобы оценить его состояние".



"Мы пошли на некоторые риски, потому что поле не было идеальным, ведь оно используется для другого вида спорта. Тем не менее, мы не виним поле в травме. На мой взгляд, это невезение", — цитирует Почеттино Sky Sports.