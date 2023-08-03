Энрике считает ошибкой назначение Ван Дейка капитаном "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что назначение Виргила Ван Дейка новым капитаном "красных" было ошибкой.

Проводив Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил передать капитанскую повязку Ван Дейку.



Для Энрике это не стало сюрпризом, однако Хосе убежден, что голкипер Алиссон и левый защитник Энди Робертсон больше заслуживают повязку, нежели сбавивший обороты 32-летний голландец.



"Думаю, это было маловероятно, что новым капитаном "Ливерпуля" станет кто-либо другой, кроме Виргила Ван Дейка. Но на месте Юргена Клоппа я бы отдал повязку либо Энди Робертсону, либо Алиссону. Возможно, он бы не захотел отдавать ее Алиссону, потому что тот является голкипером. Обычно ты хочешь отдать ее полевому игроку, но я думаю, Алиссон ее заслуживает".



"Я не думаю, что у "Ливерпуль" по-настоящему есть другой Джордан Хендерсон, но мне очень нравится Робертсон. Робертсон — хороший лидер, и он всегда выкладывается без остатка. А вот Ван Дейк вселил в меня большие сомнения в прошлом сезоне. Я знаю, что у него были травмы, но в прошлом году я не видел Ван Дейка, как ожидал".



"Поэтому я бы предпочел не его, а Робертсона, но Клопп выбрал Ван Дейка капитаном", — цитирует Энрике Daily Mirror.