Фердинанд сравнил Хейлунда с Нуньесом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сравнил Расмуса Хейлунда с нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом.

В данный момент "Юнайтед" готовится подтвердить приобретение 20-летнего Хейлунда у "Аталанты" за 73 миллиона фунтов, включая бонусы.



По мнению Фердинанда, Хейлунд идеален для Премьер-Лиги, однако Расмусу может потребоваться сезон на адаптацию, как потребовался Нуньесу, который после 48 голов в 85 матчах за "Бенфику" отличился лишь 15 раз в течение своего первого года в "Ливерпуле".



"Прежде всего вы должны обратить внимание на его огромный потенциал. Каждый, кто увидит его игру, увидит атрибуты, которые вам понравятся. Он подходит для Премьер-Лиги. Думаю, он не может повлиять на свой ценник".



"Это слегка напоминает Дарвина Нуньеса из "Ливерпуля". Прошлый сезон был сезоном, когда он приспосабливался. Это молодой нападающий, который пришел в новую лигу. Все в нем говорит, что он идеален для Премьер-Лиги, но не все сложилось так, как он бы хотел. Но я думаю, в этом сезоне мы увидим другого игрока в "Ливерпуле".



"Не удивлюсь, если так будет и с Хейлундом, хотя, естественно, мне бы хотелось, чтобы его сезон сложился лучше, чем у Нуньеса".



"Возможно, он будет хорош, но это потребует времени. У него есть подходящие атрибуты, но тебе придется заплатить большую сумму", — сообщил Фердинан в эфире TNT Sports.