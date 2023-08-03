Бент призвал Райю отказать "Арсеналу" и перейти в "Челси"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент призвал голкипера "Брентфорда" Давида Райю отвергнуть "Арсенал" и перейти в "Челси".

На текущей неделе стало известно, что Райя уже согласовал условия личного контракта с "Арсеналом", который теперь договаривается с "Брентфордом" о компенсации за Давида.



Однако Бент не уверен, что Райя сможет выиграть конкуренцию у первого номера "Арсенала" Аарона Рамсдейла. По мнению Даррена, 27-летнему испанцу было бы проще подвинуть Кепу Аррисабалагу в "Челси".



"Давид Райя лучше, чем Кепа Аррисабалага. Так почему бы "Челси" не пригласить его?"



"И почему бы Давиду Райе не подумать: "Погодите, почему это я должен переходить в "Арсенал" и быть за спиной у Аарона Рамсдейла? Почему бы мне не отправиться в "Челси" и быть первым номером?"



"С переходом в "Арсенал" что-то не так для Давида Райи. На месте "Челси" я бы попытался заполучить его", — сообщил Бент talkSPORT.