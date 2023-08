Светская хроника за четверг

Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Челси". "Ливерпуль" сделал предложение по Габри Вейге. Суперкомпьютер назвал чемпиона Премьер-Лиги в новом сезоне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сказал "Челси", что открыт к переходу в лондонский клуб на один сезон. (Sport)



"Ливерпуль" предложил 21.5 млн. фунтов за полузащитника "Сельты" Габри Вейгу. (Deportes COPE Galicia)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предпочитает купить Мохаммеда Кудуса из "Аякса", нежели Ромео Лавиа из "Саутгемптона". (The Independent)



"Интер" сделает предложение по нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану в ближайшие дни. (Sky Sports)



Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия расстроен слухами насчет "Арсенала" и никуда не собирается уходить в обозримом будущем. (Il Mattino)



"Арсенал" не собирается отпускать в аренду защитника Такехиро Томиясу, которым интересуется "Интер". (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" близок к продаже полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга в "Атлетико" за 30 млн. фунтов. (90min)



"Аль-Наср" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Барселоны" Клемана Лангле. (Sport)



"Саутгемптон" отклонил финальное предложение "Вест Хэма" в 30 млн. фунтов о покупке полузащитника Джеймса Уорд-Проуза. (talkSPORT)



"Вест Хэм" активно ищет альтернативы Уорд-Проузу. (Sky Sports)



"Интер" уверен в покупке нападающего "Вест Хэма" Джанлуки Скамакки, но пока предлагает только 21.5 млн. фунтов за своего соотечественника. (Fabrizio Romano)



Экс-полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен провел встречу в отеле в Лондоне с президентом "Бешикташа". (Daily Express)



"Астон Вилла" вступила в борьбу за полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса, который может быть выкуплен за 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Борнмут" опережает "Вулверхэмптон" в борьбе за полузащитника "Бристоль Сити" Алекса Скотта, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Эвертон" проявил интерес к ганскому нападающему "Саутгемптона" Камалдину Сулемане. (Football Insider)



"Ноттингем Форест" и "Вест Хэм" интересуются нападающим ПСЖ Уго Экитике. (RMC Sport)



Другое



Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку получил травму колена в предсезонном матче против дортмундской "Боруссии". (talkSPORT)



В 3-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов шотландский "Рейнджерс" сыграет с "Серветтом". (Sky Sports)



Защитник "Арсенала" Александр Зинченко во второй раз стал отцом — у футболиста и его супруги Влады снова родилась дочь. (Daily Mail)



Проведя 100,000 отдельных симуляций, суперкомпьютер определил, что "Сити" выиграет Премьер-Лигу в сезоне 2023/24. При этом "Арсенал" займет второе место, "Ливерпуль" — третье, "Юнайтед" — четвертое. "Ноттингем Форест", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон" вылетят. (The Mag)