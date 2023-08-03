Лукаку договорился с "Ювентусом"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку достиг договоренности с "Ювентусом" об условиях личного контракта.

Как известно, Лукаку не входит в планы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и к новому сезону готовится отдельно от первой команды "синих".



Некоторое время назад переговоры о покупке Лукаку свернул "Интер", где Ромелу провел минувший сезон на правах аренды. А уезжать в Саудовскую Аравию не хочет сам игрок.



Тем не менее, у "Челси" есть реальная возможность избавиться от Лукаку с помощью "Ювентуса", с которым Ромелу уже согласовал трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Правда, у "Ювентуса" нет денег на покупку 30-летнего Лукаку, и в Турине хотят, чтобы заплатил "Челси", получив 23-летнего Душана Влаховича взамен.



"Ювентус" просит прибавить к Лукаку 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов), и "Челси" все еще раздумывает над этим предложением. Многое будет зависеть от того, насколько Влахович подходит для Почеттино.