Клопп раскритиковал "Ливерпуль" за потерю концентрации

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал свою команду за потерю концентрации при игре в обороне.

Накануне "Ливерпуль" завершил свое сингапурское турне, потерпев поражение 3:4 от "Баварии". Пои этом по ходу матча "красные" вели 2:0 и 3:2.



Четыре пропущенных мяча не могли порадовать Клоппа, однако Юрген видит причину этих оборонительных ошибок.



"Было много хороших вещей и вещей, которые мне не понравились. Теперь мы должны проанализировать это. Мы должны учитывать физическое состояние — мы много тренировались, и вчера условия были особенно тяжелыми. Вы видели, что пропущенные голы были преимущественно следствием потери концентрации".



"То были очень похожие ситуации. Это недопустимо, и нам нужно это тщательно проанализировать. По пути домой у меня будет достаточно времени для этого".



"Я ненавижу проигрывать. Когда это происходит, я тяжело это переношу. Но это предсезонный период и сложный соперник".



"Мы провели два тренировочных сбора подряд, и это последний день. Самое важное, что никто не травмировался. Это по-настоящему круто", — цитирует Клоппа Daily Mirror.