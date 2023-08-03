"Тоттенхэм" на пороге покупки Ван де Вена

"Тоттенхэм" находится на пороге приобретения защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" пропустил 68 голов. С тех пор "шпоры" проводили назад в "Барселону" Клемана Лангле, а Давинсон Санчес фактически был выставлен на трансфер.



Неудивительно, что "Тоттенхэм" обратился на трансферный рынок для усиления центра обороны, и сейчас "шпоры" вплотную приблизились к подписанию нужного игрока.



Как сообщает talkSPORT, "Тоттенхэм" собирается приобрести Ван де Вена, который сыграл 41 матч в течение двух своих сезонов в "Вольфсбурге", причем в 14 из них немецкая команда не пропускала.



Оцениваемый в 30 миллионов фунтов 22-летний голландец обещает стать четвертым новичком команды Анге Постекоглу в это трансферное окно после Гульельмо Викарио, Джеймса Мэддисона и Манора Соломона.