"Арсенал" начнет новый сезон без Жезуса

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги после перенесенной операции на колене.

Жезус неожиданно пропустил матч против "Монако" (1:1) в рамках предсезонного турнира Emirates Cup в среду вечером, уступив свое место в нападении Эдди Нкетиа, который получил капитанскую повязку.



После победы в серии пенальти и завоевания трофея главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил отсутствие 26-летнего бразильца.



"К сожалению, ему была проведена небольшая процедура этим утром. У него возник некоторый дискомфорт в колене, и это вызвало некоторые проблемы, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Там ничего серьезного, но он пропустит несколько недель".



"Это большая потеря, потому что он вернулся в свою лучшую форму, особенно если вспомнить его игру против "Барселоны". Он был в хорошем состоянии, но, к сожалению, мы потеряли его".



"Нам нужно было обследовать его, и мы были вынуждены принять это решение. Это лучшее решение, чтобы уберечь игрока и вернуть его в строй как можно скорее. Поэтому мы так и поступили", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Артета подтвердил, что новая травма Жезуса не связана с той, которую Габриэль перенес в минувшем сезоне.