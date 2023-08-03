"Арсенал" начнет новый сезон без Жезуса

Габриэль Жезус Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги после перенесенной операции на колене.

Жезус неожиданно пропустил матч против "Монако" (1:1) в рамках предсезонного турнира Emirates Cup в среду вечером, уступив свое место в нападении Эдди Нкетиа, который получил капитанскую повязку.

После победы в серии пенальти и завоевания трофея главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил отсутствие 26-летнего бразильца.

"К сожалению, ему была проведена небольшая процедура этим утром. У него возник некоторый дискомфорт в колене, и это вызвало некоторые проблемы, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Там ничего серьезного, но он пропустит несколько недель".

"Это большая потеря, потому что он вернулся в свою лучшую форму, особенно если вспомнить его игру против "Барселоны". Он был в хорошем состоянии, но, к сожалению, мы потеряли его".

"Нам нужно было обследовать его, и мы были вынуждены принять это решение. Это лучшее решение, чтобы уберечь игрока и вернуть его в строй как можно скорее. Поэтому мы так и поступили", — цитирует Артету Sky Sports.

Также Артета подтвердил, что новая травма Жезуса не связана с той, которую Габриэль перенес в минувшем сезоне.


Метки Арсенал, Жезус, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. superglor 03.08.2023 00:42 # superglor
    > После победы в серии пенальти и завоевания трофея
    > Emirates Cup

    ПХАХАХВХАВХА, ТРОФЕЯ! Не позорились бы хоть такими трофеями.

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  2. bembo 03.08.2023 00:15 # bembo
    Буква Ю

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  3. hammersmith 03.08.2023 00:05 # hammersmith
    Кто??

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