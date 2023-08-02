Неназванный клуб сделал предложение по Кайседо

Неназванный клуб сделал предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

До сих пор главным претендентом на Кайседо считался "Челси", однако последнее предложение "синих" по Мойсесу составило только 75 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Как сообщает The Athletic, сейчас в борьбу за Кайседо вступил еще один клуб, выразив готовность заплатить за Мойсеса свыше 80 млн. фунтов. "Брайтон" ответил отказом, потому что по-прежнему оценивает 21-летнего эквадорца в 100 млн. фунтов.



Имя этого клуба не раскрывается — журналист Бен Джейкобс утверждает, что речь идет о клубе Премьер-Лиги, тогда как Sky Sports предполагает, что заполучить Кайседо пытается представитель саудовской лиги.