Виллиан обсуждает переход в "Аль-Шабаб"

Спустя полторы недели после своего возвращения в "Фулхэм" вингер Виллиан вступил в переговоры о своем переходе в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Напомним, контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек в конце июня. В какой-то момент 34-летний бразилец едва не перешел в "Ноттингем Форест", но 17 июля было объявлено о возвращении ветерана к "дачникам".



Однако Виллиан может так и не сыграть за "Фулхэм" после подписания нового однолетнего контракта. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "дачники" получили предложение от "Аль-Шабаба" о покупке экс-игрока "Челси".



В данный момент Виллиан ведет переговоры насчет поступившего предложения и решает, уедет ли в Саудовскую Аравию на заработки.