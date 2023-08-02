Виллиан обсуждает переход в "Аль-Шабаб"

Виллиан Спустя полторы недели после своего возвращения в "Фулхэм" вингер Виллиан вступил в переговоры о своем переходе в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Напомним, контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек в конце июня. В какой-то момент 34-летний бразилец едва не перешел в "Ноттингем Форест", но 17 июля было объявлено о возвращении ветерана к "дачникам".

Однако Виллиан может так и не сыграть за "Фулхэм" после подписания нового однолетнего контракта. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "дачники" получили предложение от "Аль-Шабаба" о покупке экс-игрока "Челси".

В данный момент Виллиан ведет переговоры насчет поступившего предложения и решает, уедет ли в Саудовскую Аравию на заработки.


Метки Аль-Шабаб, Виллиан, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2023 22:00

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  1. chr1s8rown 02.08.2023 22:37 # chr1s8rown
    Собака челсийский гандон конченый выбрал деньги сука пенс

    (ответить)

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