"Сити" согласовал покупку Йошко Гвардиола

Йошко Гвардиол "Манчестер Сити" согласовал стоимость защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

По информации Sky Sports, "РБ Лейпциг" согласился отпустить Гвардиола в "Сити" за 90 миллионов евро (77.6 млн. фунтов). Сделка не предусматривает каких-либо бонусов.

Таким образом, Гвардиол станет рекордным приобретением в истории "Сити", но не отберет у стоившего 80 млн. фунтов Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" звание самого дорогого защитника в мире.

Стоит отметить, что Гвардиола давно сватали в Премьер-Лигу. Например, прошлым летом за Йошко охотились "Челси" и "Тоттенхэм".

Ожидается, что уже на этой неделе 21-летний хорват прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Сити".

Гвардиолу предстоит стать вторым новичком команды Хосепа Гвардиолы этим летом после своего партнера по сборной Хорватии Матео Ковачича, купленного у "Челси" за 30 млн. фунтов.

Завершив приобретение Гвардиола, "Сити" будет готов отпустить Эмерика Лапорта, который собирается уйти из клуба ради регулярной игровой практики.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 02.08.2023 21:32 # makeewadim
    Кто здесь бос?

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  2. takernotagiver 02.08.2023 21:30 # takernotagiver
    Опять кому-то черным налом отслюнявили

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  3. pepguardiola 02.08.2023 21:28 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  4. redwhitegun 02.08.2023 21:02 # redwhitegun
    Хтьфу, мешки...

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  5. felix-the-cat 02.08.2023 21:01 # felix-the-cat
    Сити топ усиляется красавцы

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