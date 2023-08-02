"Сити" согласовал покупку Йошко Гвардиола

"Манчестер Сити" согласовал стоимость защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

По информации Sky Sports, "РБ Лейпциг" согласился отпустить Гвардиола в "Сити" за 90 миллионов евро (77.6 млн. фунтов). Сделка не предусматривает каких-либо бонусов.



Таким образом, Гвардиол станет рекордным приобретением в истории "Сити", но не отберет у стоившего 80 млн. фунтов Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" звание самого дорогого защитника в мире.



Стоит отметить, что Гвардиола давно сватали в Премьер-Лигу. Например, прошлым летом за Йошко охотились "Челси" и "Тоттенхэм".



Ожидается, что уже на этой неделе 21-летний хорват прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Сити".



Гвардиолу предстоит стать вторым новичком команды Хосепа Гвардиолы этим летом после своего партнера по сборной Хорватии Матео Ковачича, купленного у "Челси" за 30 млн. фунтов.



Завершив приобретение Гвардиола, "Сити" будет готов отпустить Эмерика Лапорта, который собирается уйти из клуба ради регулярной игровой практики.