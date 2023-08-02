"Челси" объявил о новом контракте с Колуиллом

"Челси" официально подтвердил, что защитник Леви Колуилл заключил новый долгосрочный контракт.

Новый контракт 20-летнего англичанина рассчитан до июня 2019 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Колуилл находится в системе "Челси" с восьми лет, но своего шанса в первой команде "синих" у него до сих пор не было — за игровой практикой Леви направлялся в аренду в "Хаддерсфилд", а затем в "Брайтон".



В минувшем сезоне Колуилл сыграл 17 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге и помог "чайкам" пробиться в Лигу Европы.



Этим летом "Брайтон" пытался выкупить Колуилла, а также Леви сватали в "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Однако "синие" убедили своего воспитанника остаться и заключить новый контракт.



"Это всегда было легкое решение. Я узнавал "Челси", пока рос. Я поговорил с тренером, и он вселил в меня ту уверенность, в которой я нуждался. Он поговорил со мной не только как с игроком, но и как с человеком. Это оказало большое влияние", — сообщил Колуилл.