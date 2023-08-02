"Челси" объявил о новом контракте с Колуиллом
"Челси" официально подтвердил, что защитник Леви Колуилл заключил новый долгосрочный контракт.
Новый контракт 20-летнего англичанина рассчитан до июня 2019 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Колуилл находится в системе "Челси" с восьми лет, но своего шанса в первой команде "синих" у него до сих пор не было — за игровой практикой Леви направлялся в аренду в "Хаддерсфилд", а затем в "Брайтон".
В минувшем сезоне Колуилл сыграл 17 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге и помог "чайкам" пробиться в Лигу Европы.
Этим летом "Брайтон" пытался выкупить Колуилла, а также Леви сватали в "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Однако "синие" убедили своего воспитанника остаться и заключить новый контракт.
"Это всегда было легкое решение. Я узнавал "Челси", пока рос. Я поговорил с тренером, и он вселил в меня ту уверенность, в которой я нуждался. Он поговорил со мной не только как с игроком, но и как с человеком. Это оказало большое влияние", — сообщил Колуилл.
02.08.2023 20:00
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Ахаха, сосагу накормили, а та гляди да в иронию пошла
Никогда такого не было и вот опять ахаххахахахаха
02.08.2023 19:49 # удалить
bembo
На, покушай
Some doctors said they had seen worse casualties in battles last year; one said they were treating up to 250 people a day back then in the counteroffensive in Kherson region. The Ukrainian government does not release casualty numbers for the Ukrainian military, but Western officials have said the number of dead and wounded is well over 100,000.
In the first months after the Russian invasion last year, many soldiers did not have body armor or helmets and suffered often lethal injuries to the head and chest, said Dr. Andrii Komarinets, the head of medical services for the 110th Brigade, who runs one of the larger stabilization points.
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02.08.2023 19:55 #
sausage
Хуль ты мне выдержки из статьи, которую я тебе скинул выдаёшь? Я это всё читал. А если бы прочитал ты полностью, то не пиздил бы, ссылаясь на вырванные из контекста выдержки. Прочитай сначала и завали ебало.
Источник: http://fapl.ru/posts/101907/?c=1#c7815581
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С Хуилой, пенсы.
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Брайтон купить хотел ? 120млн теперь.
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Императоооор
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