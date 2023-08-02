"Барселона" договаривается с "Сити" насчет Канселу

"Барселона" обсуждает переход крайнего защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Угодив в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, на вторую половину минувшего сезона Канселу отправился в "Баварию" на правах аренды, однако затем чемпионы Бундеслиги не стали выкупать Жоау.



Предсезонный период Канселу проводит с "Сити", но Жоау все еще может уйти от "горожан". По информации talkSPORT, насчет 29-летнего португальца, которого ранее сватали в "Арсенал", сейчас договаривается "Барселона".



В "Сити" открыты к расставанию с Канселу, предпочитая, чтобы это был постоянный трансфер. Приобрести Жоау "Барселона" может на деньги с продажи Усмана Дембеле в ПСЖ.



Добавим, в 2019 году "Сити" потратил около 60 млн. фунтов на приглашение Канселу из "Ювентуса".