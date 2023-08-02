"Юнайтед" вступил в борьбу за Лавиа

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу претендентов на полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

В данный момент "Юнайтед" завершает приобретение нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда и в остатке трансферного окна сосредоточится на укреплении центра поля.



Конечно, приглашение полузащитника зависит от того, удастся ли "Юнайтед" избавиться от балласта. Среди выставленных "красными дьяволами" на трансфер значатся Брандон Уильямс, Донни Ван де Бек, Харри Магуайр, Фред и Скотт Мактоминей.



С переходом в "Юнайтед" уже давно связывают полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, однако The Independent может подтвердить, что "дьяволы" также рассматривают вариант с Лавиа.



Пока "Юнайтед" только присматривается к Лавиа, "Ливерпуль" сделал уже два предложения о покупке 19-летнего бельгийца, но оба были отклонены, поскольку не дотягивают до установленной "Саутгемптоном" планки в 50 миллионов фунтов.



Помимо "Юнайтед" и "Ливерпуля", на Лавиа также претендует "Челси". "Синие" видят в Ромео альтернативу Мойсесу Кайседо из "Брайтона".