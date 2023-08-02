Пепе "очень близок" к переходу в "Бешикташ"
Вингер "Арсенала" Николя Пепе "очень близок" к переходу в турецкий "Бешикташ".
Минувший сезон Пепе отыграл за "Ниццу" на правах аренды. Сейчас от контракта Николя с "Арсеналом" остается только один год, что делает продажу 28-летнего ивуарийца практически неминуемой.
По информации Transfermarkt, Пепе собирается продолжить карьеру в "Бешикташе". Турецкий гранд практически согласовал переход Николя.
В 2019 году "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные на тот момент для своего клуба 72 миллиона фунтов. Сейчас "канонирам" удастся вернуть лишь малую часть этой суммы.
Добавим, в своих 112 матчах за "Арсенал" Пепе забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу.
02.08.2023 17:00
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