Пепе "очень близок" к переходу в "Бешикташ"

Вингер "Арсенала" Николя Пепе "очень близок" к переходу в турецкий "Бешикташ".

Минувший сезон Пепе отыграл за "Ниццу" на правах аренды. Сейчас от контракта Николя с "Арсеналом" остается только один год, что делает продажу 28-летнего ивуарийца практически неминуемой.



По информации Transfermarkt, Пепе собирается продолжить карьеру в "Бешикташе". Турецкий гранд практически согласовал переход Николя.



В 2019 году "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные на тот момент для своего клуба 72 миллиона фунтов. Сейчас "канонирам" удастся вернуть лишь малую часть этой суммы.



Добавим, в своих 112 матчах за "Арсенал" Пепе забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу.