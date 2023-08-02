Кейн может выкупить оставшийся год по контракту с "Тоттенхэмом"

Нападающий Харри Кейн может выкупить оставшийся год по своему контракту с "Тоттенхэмом", чтобы поспособствовать своему переходу в "Баварию".

Ожидается, что в ближайшее время "Бавария" сделает свое третье предложение по Кейну, которое может составить около 85 миллионов фунтов. Это все равно меньше тех 100 млн. фунтов, в которые "Тоттенхэм" оценивает Харри.



Как утверждает Bild, помочь двум клубам преодолеть существующие разногласия может сам Кейн. Харри может из своего кармана выложить недостающую сумму.



Речь идет о сумме около 20.6 млн. фунтов, что равняется зарплате 30-летнего капитана сборной Англии за оставшийся год по его контракту с "Тоттенхэмом".



Немецкое издание напоминает, что в прошлом похожим образом в "Баварию" переходили полузащитник Тиаго Алькантара и тренер Юлиан Нагельсманн.