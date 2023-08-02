Почеттино ожидает, что Колуилл начнет сезон в основе
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ожидает, что защитник Леви Колуилл начнет новый сезон игроком стартового состава.
Только на днях стало известно, что "Челси" и Колуилл согласовали новый контракт до 2029 года, и это должно положить конец спекуляциям насчет возможной продажи 20-летнего англичанина.
А поскольку Бенуа Бадиашиле все еще восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, Колуилл сразу получит возможность закрепиться в стартовом составе.
"Мы полагаем, что он будет играть. Я ясно выразился, когда мы разговаривали о конкуренции с партнерами по команде и о том, кто заслуживает играть. Определенно, он будет играть, если будет этого заслуживать".
"Конечно, вероятность того, что он будет играть стала выше, потому что Бенуа травмирован, а он является левым центральным защитником, но ему нужно заслужить это. Если один игрок получает травму, возможны различные комбинации. Ему нужно показать, что он готов играть и заслуживает играть", — цитирует Почеттино The Athletic.
02.08.2023 15:00
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