Почеттино ожидает, что Колуилл начнет сезон в основе

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ожидает, что защитник Леви Колуилл начнет новый сезон игроком стартового состава.

Только на днях стало известно, что "Челси" и Колуилл согласовали новый контракт до 2029 года, и это должно положить конец спекуляциям насчет возможной продажи 20-летнего англичанина.



А поскольку Бенуа Бадиашиле все еще восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, Колуилл сразу получит возможность закрепиться в стартовом составе.



"Мы полагаем, что он будет играть. Я ясно выразился, когда мы разговаривали о конкуренции с партнерами по команде и о том, кто заслуживает играть. Определенно, он будет играть, если будет этого заслуживать".



"Конечно, вероятность того, что он будет играть стала выше, потому что Бенуа травмирован, а он является левым центральным защитником, но ему нужно заслужить это. Если один игрок получает травму, возможны различные комбинации. Ему нужно показать, что он готов играть и заслуживает играть", — цитирует Почеттино The Athletic.