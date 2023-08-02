"Арсенал" продлил контракт с Emirates до 2028 года

"Арсенал" объявил о продлении контракта со своим титульным спонсором в лице авиакомпании Emirates до 2028 года.

Сотрудничество "Арсенала" и Emirates стартовало еще в июле 2006. Все это время эмблема ведущей авиакомпании ОАЭ располагается спереди игровых футболок "канониров".



В рамках данного коммерческого соглашения "Арсенал" также переименовал свой стадион, который носит название "Эмирейтс" с момента своего открытия в 2006 году.



Сегодня "Арсенал" официально объявил, что спонсорский контракт с Emirates был продлен до 2028 года — к тому моменту срок партнерских отношений достигнет 22 лет.



Впрочем, и нынешние 17 лет уже являются рекордом среди всех клубов Премьер-Лиги. Сотрудничество "Арсенала" и Emirates длится дольше, чем "Манчестер Сити" и Etihad (с 2009), "Ливерпуля" и Standard Chartered (с 2010), "Брайтона" и American Express (c 2013), "Вест Хэма" и Betway (с 2015).