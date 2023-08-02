Кайседо подтвердил, что хочет уйти из "Брайтона"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо подтвердил, что хочет уйти из клуба этим летом.

Кайседо считается целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако "синие" готовы заплатить за Мойсеса лишь 80 миллионов фунтов, тогда как "Брайтон" хочет 100 млн. фунтов.



Сам Кайседо уже давно определился со своими предпочтениями. 21-летний эквадорец решительно настроен уйти на повышение в это трансферное окно.



Как сообщает Sussex World, Кайседо неоднократно подтвердил соответствующее желание, разговаривая с гостями на церемонии вручения наград "Брайтона" по итогам сезона 2022/23 накануне вечером.



Кайседо провел 37 из 38 матчей "Брайтона" в минувшем сезоне Премьер-Лиги и был признан Игроком Года по версиям и болельщиков, и игроков "чаек".