Хитцльшпергер: "Поддержка Хендерсоном геев не была искренней"

Открытый гей и экс-полузащитник "Астон Виллы" Томас Хитцльшпергер объяснил, почему его так расстроил переход Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

Напомним, Хитцльшпергер обрушился с критикой на Хендерсона после того, как Джордан покинул "Ливерпуль" и подписал контракт с "Аль-Иттифак".



Недовольство Хитцльшпергера связано с тем, что Хендерсон последовательно высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества на протяжении многих лет, а теперь предал свои принципы ради зарплаты в 700,000 фунтов в неделю.



"Я осторожно выбирал слова, когда говорил о Джордане Хендерсоне в твиттере на прошлой неделе. Его переход в Саудовскую Аравию с самого начала не казался мне правильным, но я хотел дождаться официального подтверждения, прежде чем давать комментарии".



"В прошлом он поддерживал борьбу с гомофобией, и люди чувствуют себя преданными от того, что он переезжает в страну, где отношения между людьми одного пола под запретом и могут караться смертной казнью. Я не критикую людей из Саудовской Аравии или игроков, которые отправляются туда. Это их решение, и они вольны поступать, как хотят. Но поступок Хендерсона противоречит тому, что он говорил, и заставляет меня верить, что его поддержка не была искренней".



"Он хотел поддерживать меньшинство, ЛГБТ-сообщество, а теперь ему платит государство, которое даже не стало показывать капитанскую повязку, которую он носил, потому что радужный символ может расстроить людей. Мне это очень сложно понять. Несколько лет назад он принял сознательное решение поддерживать ЛГБТ-сообщество, и в то время это было замечательно. Замечательно, что игрок такого высокого профиля высказывается на эту тему. Одно дело, когда высказываюсь я, который не находится в публичном поле и сам принадлежит к этому сообществу, но когда это делает такой союзник, являющийся гетеросексуалом, это гораздо мощнее, потому что изначально никто не ожидал этого от него".



"Он сам так решил, и его поддержка имела огромное значение. Он был ролевой моделью для фанатов "Ливерпуля" и фанатов со всего мира. Затем поступило роскошное в финансовом плане предложение, и он внезапно забывает о том, чего он придерживался в прошлом. Его поддержка больше не кажется искренней. Она была частью его бренда, и теперь, как я и сказал в своем твите, его прежний бренд мертв. Ему нужно заново изобрести себя как бренд, но теперь уже будут вопросы, что бы он ни поддержал".



"Не выступай за то, что противоречит взглядам организации, которая платит твою зарплату. То же самое касается Дэвида Бекхэма, который был представителем Катара на последнем Чемпионате Мира, одновременно желая остаться сторонником ЛГБТ-сообщества. На мой взгляд, одно другому противоречит".



"Мы проделали большой путь за 10 лет, которые прошли с момента, когда я совершил каминг-аут как гей, однако ты ничего не можешь ожидать как само собой разумеющееся. Это постоянная борьба. В мире до сих пор существует дискриминация, особенно в Саудовской Аравии, где открытые геи, мягко говоря, вне закона. Поэтому переход Хендерсона имеет большое значение и вызывает такое большое разочарование".



"После критики, которая на него обрушилась, другие игроки подумают дважды, прежде чем поддерживать кампанию Премьер-Лиги "радужные шнурки" или выражать свою поддержку. Это может остановить некоторых. В каком-то смысле это хорошо. Спортсмены должны понимать, что союзничество сопряжено с ответственностью. Ты хочешь только такого союзника, который всегда будет на твоей стороне".



"Некоторые из отвечавших на мой твит писали, что каждый согласился бы на такие деньги. Нет, не каждый. Есть люди, которые просто не стали бы этого делать, потому что их ценности важнее денег. Игроки могут сами выбирать, чего они хотят для своих карьер, и это нормально. Так было всегда. Но игроки отклоняют предложения по различным причинам, и я не хочу думать, что игроки всегда выбирают лучший в финансовом плане вариант".



"Я не хочу сваливать всех в одну кучу. Рияд Махрез, Карим Бензема и другие отправились в Саудовскую Аравию этим летом. Это глобальный рынок, и игроки всегда помнят, что их карьера длится только 10-15 лет, и они хотят заработать как можно больше денег. К сожалению, они не видят, что есть жизнь после футбола. Это их выбор, и я не критикую их, потому что они не выходили и не говорили: "Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество". Это может прозвучать жестко, но если бы Хендерсон никогда не выступал в поддержку сообщества, его бы не критиковали так, как критикуют сейчас. Но то было его сознательное решение. У него были хорошие намерения. Но теперь кажется, что он просчитался", — пишет Хитльшпергер в своей колонке в The Guardian.