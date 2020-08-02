Тен Хаг: "Магуайр сам решит, останется или уйдет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что защитник Харри Магуайр должен сам решить, останется он или уйдет из клуба этим летом.

Утратив место в стартовом составе "Юнайтед" в минувшем сезоне, недавно Магуайр лишился и капитанской повязки, которая перешла к полузащитнику Бруну Фернандешу.



Только на прошлой неделе "Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке Магуайра, однако Тен Хаг допускает расставание с 30-летним англичанином, если тот этого захочет.



"Именно. Это зависит от него самого".



"Когда ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", ты должен сражаться за свое место, применять свои навыки и доказывать, что ты лучше всего подходишь команде и наиболее полезен".



"Лишение капитанства? Я не имею ничего против Харри, это было сделано во благо команды".



"Далее он должен принять решение. Но я не буду говорить, что Харри не является частью этого коллектива. Он должен сражаться за свое место".



"Он очень хороший центральный защитник, и я верю в потенциал Харри Магуайра. Ему просто нужно проявлять себя и сражаться за попадание в стартовый состав. Это зависит от него, и я думаю, ему это по силам", — цитирует Тен Хага ESPN.