Клопп призвал УЕФА и ФИФА отреагировать на активность саудовских клубов
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал УЕФА и ФИФА отреагировать на чрезмерную активность саудовских клубов на трансферном рынке.
Этим летом клубы из Саудовской Аравии не жалеют никаких денег на именитых футболистов. "Ливерпуль" это тоже задело — команда Клоппа лишилась Джордана Хендерсона и Фабиньо.
При этом летнее трансферное окно в ведущих лигах Европы закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии — только 20 сентября, а значит ближневосточные клубы смогут продолжать забирать игроков, не оставляя представителям Старого Света возможности обзавестись заменой, и Клопп видит в этом большую проблему.
"В данный момент их влияние огромно. Думаю, практически самая плохая вещь заключается в том, что трансферное окно в Саудовкой Аравии открыто на три недели дольше".
"Если я прав, а я что-то такое слышал, то это не пойдет на пользу европейским клубам, мягко говоря".
"УЕФА или ФИФА должны найти решения на этот счет. Но в данный момент я точно не знаю, что произойдет", — цитирует Клоппа BBC.
02.08.2023 10:00
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Не вижу причин для жалоб, особенно ему. Для всех клубов Европы это плюс, тк со временем арабам не интересно вкладывать бабло в европейские клубы. Денежные мешки ПСЖ, СИТИ и Ньюкасл вернутся на свои законные места
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Клоппик братишка, они всех купили за деньги. Надо будет и тебя купят.
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