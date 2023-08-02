Клопп призвал УЕФА и ФИФА отреагировать на активность саудовских клубов

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал УЕФА и ФИФА отреагировать на чрезмерную активность саудовских клубов на трансферном рынке.

Этим летом клубы из Саудовской Аравии не жалеют никаких денег на именитых футболистов. "Ливерпуль" это тоже задело — команда Клоппа лишилась Джордана Хендерсона и Фабиньо.

При этом летнее трансферное окно в ведущих лигах Европы закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии — только 20 сентября, а значит ближневосточные клубы смогут продолжать забирать игроков, не оставляя представителям Старого Света возможности обзавестись заменой, и Клопп видит в этом большую проблему.

"В данный момент их влияние огромно. Думаю, практически самая плохая вещь заключается в том, что трансферное окно в Саудовкой Аравии открыто на три недели дольше".

"Если я прав, а я что-то такое слышал, то это не пойдет на пользу европейским клубам, мягко говоря".

"УЕФА или ФИФА должны найти решения на этот счет. Но в данный момент я точно не знаю, что произойдет", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2023 10:00

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  1. ivan-tns 02.08.2023 10:43 # ivan-tns
    Не вижу причин для жалоб, особенно ему. Для всех клубов Европы это плюс, тк со временем арабам не интересно вкладывать бабло в европейские клубы. Денежные мешки ПСЖ, СИТИ и Ньюкасл вернутся на свои законные места

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  2. liverpo0ol 02.08.2023 10:11 # liverpo0ol
    Клоппик братишка, они всех купили за деньги. Надо будет и тебя купят.

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