"Челси" отложит решения по Угочукву, Сантосу, Казадеи до возвращения в Лондон
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что дальнейшая судьба юниоров Лесли Угочукву, Андрея Сантоса и Чезаре Казадеи будет определена после возвращения из предсезонного турне по Соединенным Штатам.
Накануне "Челси" подтвердил приобретение 19-летнего Угочукву у "Ренна" за 23.2 млн. фунтов. Лесли уже присоединился к команде Почеттино в Америке.
Пока Почеттино не знает, где Угочукву проведет сезон 2023/24. То же самое касается 19-летнего Сантоса и 20-летнего Казадеи. Решения по всем троим Маурисио примет, когда вернется в Лондон и поговорит со спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.
"Когда завершится турне, мы с Полом и Лоуренсом вместе сядем, поделимся идеями и посмотрим, каким будет законченный облик команды. Мы уже работаем над этим".
"Существует вероятность, что они уйдут в аренду. В данный момент ничего не исключено", — цитирует Почеттино Evening Standard.
02.08.2023 09:00
Просмотров: 106
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: