"Челси" отложит решения по Угочукву, Сантосу, Казадеи до возвращения в Лондон

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что дальнейшая судьба юниоров Лесли Угочукву, Андрея Сантоса и Чезаре Казадеи будет определена после возвращения из предсезонного турне по Соединенным Штатам.

Накануне "Челси" подтвердил приобретение 19-летнего Угочукву у "Ренна" за 23.2 млн. фунтов. Лесли уже присоединился к команде Почеттино в Америке.



Пока Почеттино не знает, где Угочукву проведет сезон 2023/24. То же самое касается 19-летнего Сантоса и 20-летнего Казадеи. Решения по всем троим Маурисио примет, когда вернется в Лондон и поговорит со спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.



"Когда завершится турне, мы с Полом и Лоуренсом вместе сядем, поделимся идеями и посмотрим, каким будет законченный облик команды. Мы уже работаем над этим".



"Существует вероятность, что они уйдут в аренду. В данный момент ничего не исключено", — цитирует Почеттино Evening Standard.