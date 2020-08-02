МЮ собирается оставить Эванса на сезон 2023/24

Защитник Джонни Эванс близок к подписанию однолетнего контракта с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Эванс стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с покинувшим Премьер-Лигу "Лестером".



Когда настало время возвращаться из отпуска и приступать к тренировкам, Эванс обратился за помощью к своему бывшему клубу в лице "Юнайтед" и так получил доступ к базе в Каррингтоне.



35-летний североирландец за считанные дни произвел впечатление на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, заслужив возможность провести предсезонный период с "красными дьяволами".



По информации Belfast Telegraph, вскоре Эванс должен продлить свое пребывание в "Юнайтед", за который он успел сыграть почти 200 матчей до своего ухода в "Вест Бромвич" в 2015 году.



Эванс является продуктом академии "Юнайтед" и в свой первый период в клубе успел трижды выиграть Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов в 2008 году.