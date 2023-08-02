Процесс продажи МЮ приостановлен

Семейство Глэйзеров поставило на паузу процесс продажи "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Глэйзеры публично подтвердили свою готовность продать "Юнайтед" еще в ноябре прошлого года. Изначально ожидалось, что весной — или, по крайне мере, до открытия летнего трансферного окна — клуб с "Олд Траффорд" обретет нового владельца.



Этим ожиданиям было не суждено сбыться, поскольку никто из потенциальных покупателей, включая фаворитов в лице шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, не согласился заплатить 6 миллиардов фунтов, в которые Глэйзеры оценили свой актив.



По информации издания i News, шейх Джассим и Рэтклифф по-прежнему готовы заключить сделку, однако Глэйзеры пока не дали окончательный ответ и пока не планируют этого делать.



Братья Аврам и Джоэл Глэйзеры расстроены размером поступивших предложений и готовы отложить продажу "Юнайтед" до лучших времен. Американцы верят, что новый телевизионный контракт Премьер-Лиги, экспансия английского первенства на США и новый формат Лиги Чемпионов позволят им заработать больше денег в будущем.



Добавим, торгуемые на фондовой бирже Нью-Йорка акции "Юнайтед" отреагировали на эту новость падением более чем на 8% процентов в течение вторника.