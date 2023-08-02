Светская хроника за среду
"Ливерпуль" сделал предложение по Андре. Расмус Хейлунд прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". "Интер" приостановил переговоры по Фоларину Балогану. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Ливерпуль" предложил 21 миллион фунтов за полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Daily Mail)
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отчаянно хочет перейти в "Барселону", но из-за сложной финансовой ситуации на "Ноу Камп" этот трансфер выглядит маловероятным. (Sport)
Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". (Fabrizio Romano)
"Реал Сосьедад" обратился к "Юнайтед" насчет полузащитника Донни Ван де Бека, до этого проведя переговоры с самим игроком. (Fabrizio Romano)
"Интер" приостановил переговоры о покупке Фоларина Балогана — нападающий "Арсенала" стоит слишком дорого для итальянского клуба в данный момент. (Fabrizio Romano)
Защитник "Монако" Аксель Дисаси прошел медобследование в "Челси". (Fabrizio Romano)
"Ноттингем Форест" готов выслушать предложения свыше 40 млн. фунтов насчет нападающего Бреннана Джонсона, который интересен "Тоттенхэму", "Брентфорду" и "Астон Вилле". (Football Insider)
"Вест Хэм" все еще надеется приобрести капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (talkSPORT)
"Интер" улучшит предложение по нападающему "Вест Хэма" Джанлуке Скамакке до 25 млн. фунтов, но "молотобойцы" хотят 30 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Вест Хэм" проигрывает борьбу "Аяксу" за вингера "Сити" Карлоса Борджеса. (The Athletic)
"Лидс" заинтересован в защитнике "Юнайтед" Брандоне Уильямсе. (The Independent)
"Эвертон" может пригласить нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио, чей переезд в Саудовскую Аравию сорвался. (Football Insider)
"Фулхэм" обсуждает переход вингера "Эвертона" Демарая Грея. (BBC)
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может перейти в "Галатасарай" за 11 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Другое
Бывший защитник сборной Англии Крис Пауэлл покидает "Тоттенхэм" после трех лет работы в структуре лондонского клуба. (Evening Standard)
"Бернли" открыл вакансию сотрудника, который будет уносить травмированных игроков с поля "Терф Мур" на носилках. (The Sun)
Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон собирается завершить игровую карьеру в возрасте 45 лет. (talkSPORT)
02.08.2023 06:00
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Всё так радужно было у Oryx, и вдруг ни с того ни с чего и закрывается) Всё так радужно у хохлов и вдруг ни с того ни с чего Зеленский умоляет о новой технике и параллельно ЕС набирает добровольцев со всех стран)
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Украинские комбаты просят перестать приукрашивать ситуацию на фронте и провести «тотальную мобилизацию» в тылу
В соцсетях появилось сразу несколько заявлений от украинских военных с призывом не приукрашивать ситуацию на фронте и объявить в тылу режим «тотальной мобилизации».
По словам командира батальона 3-ей штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука, нужно провести «тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения». Также он предлагает перевести работу всего государственного и частного сектора на военные рельсы. Это он назвал «военной моделью победы».
Также, по словам украинского командира, есть другая модель, которая предусматривает создание информационного пространства, в котором «кормят обещаниями» и мобилизуют только добровольцев.
«По моим расчётам, война продлится ещё не менее пяти лет, если будет действовать вторая модель», — резюмировал Кухарчук. Многие украинцы, считает командир ВСУ, даже не ощущают военных действий.
По мнению украинского волонтёра, воюющего в рядах украинских войск Мирослава Гая, «если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все».
«На фронте военных тошнит от "положительных" блогеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро всё закончится, как мы быстро возьмем Крым», — написал украинец.
Источник: http://fapl.ru/posts/101903/?c=1
Хахлы, че с ебaлом?
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