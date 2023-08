Светская хроника за среду

"Ливерпуль" сделал предложение по Андре. Расмус Хейлунд прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". "Интер" приостановил переговоры по Фоларину Балогану. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Ливерпуль" предложил 21 миллион фунтов за полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Daily Mail)



Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отчаянно хочет перейти в "Барселону", но из-за сложной финансовой ситуации на "Ноу Камп" этот трансфер выглядит маловероятным. (Sport)



Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Реал Сосьедад" обратился к "Юнайтед" насчет полузащитника Донни Ван де Бека, до этого проведя переговоры с самим игроком. (Fabrizio Romano)



"Интер" приостановил переговоры о покупке Фоларина Балогана — нападающий "Арсенала" стоит слишком дорого для итальянского клуба в данный момент. (Fabrizio Romano)



Защитник "Монако" Аксель Дисаси прошел медобследование в "Челси". (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" готов выслушать предложения свыше 40 млн. фунтов насчет нападающего Бреннана Джонсона, который интересен "Тоттенхэму", "Брентфорду" и "Астон Вилле". (Football Insider)



"Вест Хэм" все еще надеется приобрести капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (talkSPORT)



"Интер" улучшит предложение по нападающему "Вест Хэма" Джанлуке Скамакке до 25 млн. фунтов, но "молотобойцы" хотят 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" проигрывает борьбу "Аяксу" за вингера "Сити" Карлоса Борджеса. (The Athletic)



"Лидс" заинтересован в защитнике "Юнайтед" Брандоне Уильямсе. (The Independent)



"Эвертон" может пригласить нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио, чей переезд в Саудовскую Аравию сорвался. (Football Insider)



"Фулхэм" обсуждает переход вингера "Эвертона" Демарая Грея. (BBC)



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может перейти в "Галатасарай" за 11 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Другое



Бывший защитник сборной Англии Крис Пауэлл покидает "Тоттенхэм" после трех лет работы в структуре лондонского клуба. (Evening Standard)



"Бернли" открыл вакансию сотрудника, который будет уносить травмированных игроков с поля "Терф Мур" на носилках. (The Sun)



Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон собирается завершить игровую карьеру в возрасте 45 лет. (talkSPORT)