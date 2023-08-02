Уорд-Проуза не будет в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" окончательно решил не покупать капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

Ранее этим летом "Вест Хэм" сделал предложение в 20 миллионов фунтов по Уорд-Проузу, однако "Саутгемптон" ответил отказом, оценив Джеймса вдвое дороже.



Ожидалось, что "Вест Хэм" вернется с улучшенным предложением, но из-за существенных разногласий в оценке стоимости 28-летнего англичанина "молотобойцы" решили даже не пытаться.



Как сообщает Sky Sports, теперь "Вест Хэм" переключит свое внимание на альтернативные цели, пытаясь восполнить потерю проданного в "Арсенал" за 105 млн. фунтов Деклана Райса.



Ранее "Вест Хэм" также пытался приобрести полузащитника "Челси" Конора Галлахера, но на предложение "молотобойцев" в 40 млн. фунтов последовал отказ.



"Вест Хэм" сохраняет интерес к Жоау Палинье из "Фулхэма", но тот получил травму плеча в предсезонном матче, и это может поставить трансфер под вопрос.



Наконец, "Вест Хэм" провел предварительные переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет Скотта Мактоминея, однако в Лондоне опасаются, что покупка шотландца им не по карману.