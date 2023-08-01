"Сити" совершил прорыв в переговорах по Гвардиолу
"Манчестер Сити" надеется согласовать приобретение защитника "РБ Лейпциг" до матча за Суперкубок Англии против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.
По информации Daily Mail, "Сити" ведет переговоры по Гвардиолу уже несколько месяцев, однако за последние 24 часа "горожанам" удалось сделать большой шаг к заключению сделки.
Сейчас "Сити" напрямую общается с Оливерем Минцлаффом, который руководит всеми спортивными проектами концерна Red Bull, и ожидается, что "горожане" договорятся на сумму меньше, нежели изначально запрошенные "РБ Лейпциг" 86 миллионов фунтов.
На "Этихад" надеются, что окончательно сделка будет согласована со дня на день, и к воскресному выезду на "Уэмбли" 21-летний хорват уже официально присоединится к "Сити".
Завершив приобретение Гвардиола, "Сити" будет готов рассмотреть предложения насчет Эмерика Лапорта, который помышляет о смене клуба ради регулярной игры в футбол.
01.08.2023 23:00
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