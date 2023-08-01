"Арсенал" договорился с Райей

"Арсенал" согласовал условия личного контракта с голкипером "Брентфорда" Давидом Райей.

Только на днях стало известно, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета задумывается о приглашении своего соотечественника Райи для конкуренции с первым номером "канониров" Аароном Рамсдейлом.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" и Райя уже достигли принципиальной договоренности по личному контракту, а сам Давид уведомил "Брентфорд" о желании присоединиться к команде Артеты.



В данный момент "Арсенал" и "Брентфорд" обсуждают стоимость Райи и структуру платежей, но ранее "пчелы" были готовы отпустить 27-летнего испанца только за 40 миллионов фунтов.