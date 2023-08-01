"Челси" купил Угочукву

Лесли Угочукву "Челси" объявил о приобретении полузащитника "Ренна" Лесли Угочукву за 27 миллионов евро (23.2 млн. фунтов).

Угочукву заключил с "Челси" семилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе клуба.

19-летний Угочукву является воспитанником "Ренна", за который он сыграл 47 матчей в Лиге 1.

На международном уровне Лесли поиграл за юношеские сборные Франции U-17, U-18 и U-19.

Ранее предполагалось, что "Челси" отправит Угочукву в аренду на сезон 2023/24 — например, в родственный "Страсбур", однако отсутствие прогресса в переговорах по Мойсесу Кайседо из "Брайтона" может заставить "синих" оставить Лесли у себя.

"Мы рады, что Лесли переходит в "Челси". Он является ярким молодым игроком, который уже оставил свой след в Лиге 1. Он обладает огромным потенциалом, и мы знаем, что он продолжит развиваться и становиться лучше. Мы довольны, что он присоединился к нам в США и сможет быстро освоиться в команде", — говорится в совместном заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.

Лесли Угочукву


Метки Ренн, трансферы, Угочукву, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1265

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 01.08.2023 22:16 # hachidlo
    Где ватаны? Ушли на фронт?
    #респект

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  2. jirrort 01.08.2023 22:11 # jirrort
    Ставлю хату,Боэлян разузнал,что хитрожопый брайтон собирался заменить Кайседо этим челом и решил взять сразу его. Никогда о нём не слышал,но знаю,что будет тащить,ведь великий Поченян из любого бревна выжмет максимум.

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  3. maximka 01.08.2023 22:09 # maximka
    ниггеры в команды, никакого просвета

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  4. meshuggah 01.08.2023 21:59 # meshuggah
    Тоооооооппппп!!!!

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  5. tot35 01.08.2023 21:49 # tot35
    Членси купил чукчу)))

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  6. chelsea88 01.08.2023 21:46 # chelsea88
    Сещерку интересно когда оформят.

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  7. kukuruzko 01.08.2023 21:32 # kukuruzko
    Классический пенс последних 20 лет

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  8. imf-tau 01.08.2023 21:29 # imf-tau
    Надо для смеху написать скрипт рандомный, что будет давать 6-10 буквенные фамилии из разных букв для типа новых трансферов Кекси но чтоб в фриканском стиле.

    + Рандомную страну из Африки как национальность.

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  9. liverpo0ol 01.08.2023 21:23 # liverpo0ol
    Только хотел спросить чо па чарли, а тут вот что Чунга Чанга. Весело живут чорлидерцы и Байели. Вместе сила вместе в ЧШ!

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  10. hammersmith 01.08.2023 21:17 # hammersmith
    "подзалупальси" купил Угочукву


    Источник: http://fapl.ru/posts/101903/

    это пиздец

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  11. lfc-krr 01.08.2023 21:15 # lfc-krr
    Чунга Чанга

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  12. hammersmith 01.08.2023 21:13 # hammersmith
    тезка рыгайло мудика

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  13. dexter 01.08.2023 21:12 # dexter
    Чукумека, Угочука... Бичей каких то понабрали по 40 лямов.

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  14. flamic 01.08.2023 21:08 # flamic
    Еще один нигга xdd

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  15. superglor 01.08.2023 21:04 # superglor
    Купили угольную чукчу.

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  16. moneymaker 01.08.2023 21:02 # moneymaker
    Будущий победитель Чемпионшипа

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