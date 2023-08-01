"Челси" купил Угочукву
"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Ренна" Лесли Угочукву за 27 миллионов евро (23.2 млн. фунтов).
Угочукву заключил с "Челси" семилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе клуба.
19-летний Угочукву является воспитанником "Ренна", за который он сыграл 47 матчей в Лиге 1.
На международном уровне Лесли поиграл за юношеские сборные Франции U-17, U-18 и U-19.
Ранее предполагалось, что "Челси" отправит Угочукву в аренду на сезон 2023/24 — например, в родственный "Страсбур", однако отсутствие прогресса в переговорах по Мойсесу Кайседо из "Брайтона" может заставить "синих" оставить Лесли у себя.
"Мы рады, что Лесли переходит в "Челси". Он является ярким молодым игроком, который уже оставил свой след в Лиге 1. Он обладает огромным потенциалом, и мы знаем, что он продолжит развиваться и становиться лучше. Мы довольны, что он присоединился к нам в США и сможет быстро освоиться в команде", — говорится в совместном заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.
01.08.2023 21:00
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Последние комментарии:
Где ватаны? Ушли на фронт?
#респект
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Ставлю хату,Боэлян разузнал,что хитрожопый брайтон собирался заменить Кайседо этим челом и решил взять сразу его. Никогда о нём не слышал,но знаю,что будет тащить,ведь великий Поченян из любого бревна выжмет максимум.
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ниггеры в команды, никакого просвета
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Тоооооооппппп!!!!
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Членси купил чукчу)))
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Сещерку интересно когда оформят.
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Классический пенс последних 20 лет
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Надо для смеху написать скрипт рандомный, что будет давать 6-10 буквенные фамилии из разных букв для типа новых трансферов Кекси но чтоб в фриканском стиле.
+ Рандомную страну из Африки как национальность.
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Только хотел спросить чо па чарли, а тут вот что Чунга Чанга. Весело живут чорлидерцы и Байели. Вместе сила вместе в ЧШ!
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"подзалупальси" купил Угочукву
Источник: http://fapl.ru/posts/101903/
это пиздец
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Чунга Чанга
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тезка рыгайло мудика
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Чукумека, Угочука... Бичей каких то понабрали по 40 лямов.
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Еще один нигга xdd
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Купили угольную чукчу.
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Будущий победитель Чемпионшипа
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