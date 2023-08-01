"Челси" купил Угочукву

"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Ренна" Лесли Угочукву за 27 миллионов евро (23.2 млн. фунтов).

Угочукву заключил с "Челси" семилетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе клуба.



19-летний Угочукву является воспитанником "Ренна", за который он сыграл 47 матчей в Лиге 1.



На международном уровне Лесли поиграл за юношеские сборные Франции U-17, U-18 и U-19.



Ранее предполагалось, что "Челси" отправит Угочукву в аренду на сезон 2023/24 — например, в родственный "Страсбур", однако отсутствие прогресса в переговорах по Мойсесу Кайседо из "Брайтона" может заставить "синих" оставить Лесли у себя.



"Мы рады, что Лесли переходит в "Челси". Он является ярким молодым игроком, который уже оставил свой след в Лиге 1. Он обладает огромным потенциалом, и мы знаем, что он продолжит развиваться и становиться лучше. Мы довольны, что он присоединился к нам в США и сможет быстро освоиться в команде", — говорится в совместном заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.



