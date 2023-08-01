Бавария" и "Тоттенхэм" уверены в сделке по Кейну

"Бавария" и "Тоттенхэм" уверены в достижении компромисса насчет стоимости нападающего Харри Кейна.

Накануне в Лондоне состоялась встреча боссов "Баварии" и "Тоттенхэма", однако выяснилось что разногласия двух клубов довольно велики.



По информации Sky Sports, в данный момент "Бавария" предлагает за Кейна 95 миллионов евро (81.7 млн. фунтов), что не соответствует ожиданиям "Тоттенхэма", который оценивает капитана сборной Англии минимум в 100 млн. фунтов.



Однако источник утверждает, что "Бавария" собирается улучшить свое последнее на данный момент предложение, а самого Кейна, которому недавно исполнилось 30, поманит контрактом на пять лет и сделает самым высокооплачиваемым игроком в Мюнхене.



В данный момент и у "Баварии", и у "Тоттенхэма" есть уверенность, что трансфер Кейна будет согласован. При этом "шпоры" будут настаивать на опции обратного выкупа Харри.